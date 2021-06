Antonello Venditti | “Ho rischiato il suicidio molte volte Il ddl Zan? Ce l’ho dentro”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Sono stato un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni. Ero talmente complesso e complessato che hoil. Le canzoni sono nate da quel dolore. Adesso ho conquistato tante cose nella mia vita, innanzitutto una certa sicurezza psicologica e spirituale, ma in fondo sono sempre lo stesso”.a cuore aperto in un’intervista a La Stampa. Il cantautore romano ha ripercorso la sua vita, tra i successi che hanno scandito la sua carriera ma, soprattutto, i dolori e le sofferenze dell’adolescenza, quelli che gli hanno dato l’ispirazione per ...

A La Stampa: "Le canzoni sono nate da quel dolore. Quando qualcuno mi dice grazie per le mie canzoni sento una responsabilità verso le persone" La Stampa intervista. Il cantautore torna indietro ai ricordi del passato. Racconta di essere stato bullizzato fino a 16 anni e di aver raccontato, nelle sue canzoni, gran parte di quel dolore. Racconta ...si racconta in un'intervista a La Stampa, in attesa di tornare a esibirsi dal vivo in tutta Italia con 'Unplugged special 2021', una serie di concerti con una band di cinque ...Si sentiva solo, era bullizzato e ha pensato al suicidio. Il cantante romano Antonello Venditti si racconta in un'intervista alla Stampa. Un'adolescenza travagliata, difficile, ma che ...“Sono stato un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni. Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato il suicidio molte volte. Le canzoni sono nate da quel dolore. Adesso ho conquist ...