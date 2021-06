Antonello Venditti | “Ho rischiato il suicidio molte volte Il ddl Zan? Ce l’ho dentro”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Sono stato un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni. Ero talmente complesso e complessato che hoil. Le canzoni sono nate da quel dolore. Adesso ho conquistato tante cose nella mia vita, innanzitutto una certa sicurezza psicologica e spirituale, ma in fondo sono sempre lo stesso”.a cuore aperto in un’intervista a La Stampa. Il cantautore romano ha ripercorso la sua vita, tra i successi che hanno scandito la sua carriera ma, soprattutto, i dolori e le sofferenze dell’adolescenza, quelli che gli hanno dato l’ispirazione per ...

Antonello Venditti, il cantante che ha cantato più generazioni di studenti e ragazzini con la sua Notte prima degli esami è stato 'un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni'. 'Ho rischiato il suicidio molte volte'.