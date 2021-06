Anna Tatangelo | bomba sexy in costume da bagno | il commento di Francesco Renga alla foto caliente

Leggi su funweek

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha pubblicato una serie disu Instagram dove appare in forma smagliante, fasciata in unnero. LEGGI ANCHE:– Gigi D’Alessio sbotta su Instagram per quel complimento ad: ecco la frase che lo ha innervosito Tra i tantissimi commenti di apprezzamento è spuntato quello di un collega:ha commentato semplicemente con un’esclamazione dai toni senza dubbio positivi, a cuiha risposto a sua volta con una serie di emoji. Non è la prima volta chesi diverte ...