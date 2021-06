Ammortizzatori contro i licenziamenti: intesa Governo-Sindacati per scongiurare una “bomba sociale” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Raggiunta un’intesa in extremis, prima del Consiglio dei ministri di oggi 30 giugno, sul blocco-sblocco dei licenziamenti fra Governo e parti sociali. Il premier Mario Draghi col ministro del Lavoro Andrea Orlando da una parte, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria dall’altra, hanno siglato un ‘avviso comune’. Un tavolo permanente Il documento prevede un impegno da parte delle imprese a utilizzare tutti gli Ammortizzatori sociali esistenti prima di ricorrere ai licenziamenti dei lavoratori. Si apre anche un tavolo permanente di confronto per monitorare l’andamento occupazionale in questa fase di ripresa delle ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 30 giugno 2021) Raggiunta un’in extremis, prima del Consiglio dei ministri di oggi 30 giugno, sul blocco-sblocco deifrae parti sociali. Il premier Mario Draghi col ministro del Lavoro Andrea Orlando da una parte, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria dall’altra, hanno siglato un ‘avviso comune’. Un tavolo permanente Il documento prevede un impegno da parte delle imprese a utilizzare tutti glisociali esistenti prima di ricorrere aidei lavoratori. Si apre anche un tavolo permanente di confronto per monitorare l’andamento occupazionale in questa fase di ripresa delle ...

Ammortizzatori contro i licenziamenti: intesa Governo-Sindacati per scongiurare una “bomba sociale” Velvet Mag Blocco licenziamenti: proroga al 31 ottobre per moda, tessile e calzature Arriva la proroga del blocco licenziamenti fino al 31 ottobre, ma solo per i comparti genericamente legati alla moda. Per loro è prevista la cassa covid.

Sblocco licenziamenti, accordo governo-sindacati sull'uso degli ammortizzatori Accordo raggiunto tra governo e sindacati sul superamento del blocco dei licenziamenti, che scade oggi, 30 giugno. "Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal governo si impegnano a racco ...

