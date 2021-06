Amelia: “Italia, si sta vedendo la forza mentale di Donnarumma” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Marco Amelia, ex portiere del Milan e della Nazionale Italiana, ha parlato del momento che vive Gianluigi 'Gigio' Donnarumma in azzurro Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 30 giugno 2021) Marco, ex portiere del Milan e della Nazionalena, ha parlato del momento che vive Gianluigi 'Gigio'in azzurro

Advertising

SMarchesiPR : RT @DiMarzio: #EURO2020, le parole di #Amelia in vista di #BelgioItalia - DiMarzio : #EURO2020, le parole di #Amelia in vista di #BelgioItalia - Maria_M_B_V_ : @Romi_Italia_J ...esatto... Sarebbe stato meglio centrarsi solo ed esclusivamente sulla storia di 'Luisita e Amelia… - Maria_M_B_V_ : @Romi_Italia_J ...la storia di Luisita e Amelia l'ho trovata significativa da subito... La migliore tra tutte... Ma… - TUTTOJUVE_COM : Amelia: 'Italia-Austria? Partirei con Locatelli titolare e Verratti in panca' -