Ambra e Allegri scelgono lo yacht e Sorrento per la prima vacanza dell’estate (Foto) (Di mercoledì 30 giugno 2021) prima vacanza dell’estate 2021 per Ambra e Allegri ed è la rivista Chi a pubblicare le Foto di quella che sembra proprio una crociera d’amore. Ricordando Love Boat e con la canzoncina in testa ammiriamo la coppia che tutto sembra tranne che in crisi. Ambra Angiolini e Max Allegri hanno scelto Sorrento e un bellissimo yacht, tutto perfetto per la vacanza di coppia prima che tutto ricominci. Allegri sarà di nuovo l’allenatore della Juventus, l’attrice è rimasta accanto al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 giugno 2021)2021 pered è la rivista Chi a pubblicare ledi quella che sembra proprio una crociera d’amore. Ricordando Love Boat e con la canzoncina in testa ammiriamo la coppia che tutto sembra tranne che in crisi.Angiolini e Maxhanno sceltoe un bellissimo, tutto perfetto per ladi coppiache tutto ricominci.sarà di nuovo l’allenatore della Juventus, l’attrice è rimasta accanto al ...

