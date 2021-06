Alvaro Soler | «Con me ci sono sempre positive vibes | la vita è breve | dobbiamo cercare di viverla al meglio e divertirci»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giugno 2021. Sarà disponibile da venerdì 2 luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “MAÑANA”, il nuovo singolo diche anticipa di 7 giorni la pubblicazione del nuovo album “MAGIA”, nei negozi e in digitale dal 9 luglio (disco già in preorder https://vir.lnk.to/magiaPR), un disco nato dall’isolamento che “ha obbligato tutti a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose dellaposessere magiche”. L’amore per lae la positività dinon...

- SMSNEWSOFFICIAL : "MAÑANA", il nuovo singolo di ALVARO SOLER feat. Cali Y El Dandee, in radio dal 2 luglio

Milano, 30 giugno 2021. Sarà disponibile da venerdì 2 luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica "MAÑANA", il nuovo singolo di ALVARO SOLER che anticipa di 7 giorni la pubb ...Sarà disponibile da venerdì 2 luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica "Mañana", il nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa di 7 giorni la pubblicazione del nuovo albu ...