Allo Ieo arrivano i cani anti -Covid | fiutano il virus negli asintomatici  

AGI - Non solo test e tamponi per individuare il contagio da Covid ma l'aiuto del fiuto dei cani. Una 'sniffata' e il 'risultato' si potrà conoscere all'istante, senza tempi di attesa e senza costi. L'idea è dell'istituto Europeo di Oncologia, che in collaborazione con l'Università di Milano e il sostegno di Confindustria Cisambiente, dà il via allo studio clinico "Se ti fiuto ti aiuto", che prevede di addestrare due cani a fiutare il Covid nelle persone asintomatiche, sfruttando la potenza straordinaria del loro olfatto. Da settembre i cani presidieranno l'ingresso

