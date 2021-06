Alitalia: allo studio fondo da 100 milioni per rimborso biglietti (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – “Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza Covid e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali” da Alitalia alla newco. E’ quanto si legge nella bozza del Dl Lavoro in cui si sottolinea che l’indennizzo è erogato “esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – “Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un, con una dotazione di 100di euro per l’anno 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza Covid e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali” daalla newco. E’ quanto si legge nella bozza del Dl Lavoro in cui si sottolinea che l’indennizzo è erogato “esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è ...

