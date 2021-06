Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: "La pandemia ci ha dato possibilità di guardarci dentro" (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Dopo 25 anni in Mediaset , ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". Una foto su Instagram di un foglio in bianco e nero,... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Dopo 25 anni in, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". Una foto su Instagram di un foglio in bianco e nero,...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - iltelegrafista : Alessia #Marcuzzi lascia #Mediaset. In molti la ricorderanno soltanto per il calendario #Max del 1998. - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Alessia Marcuzzi, lascio Mediaset dopo 25 anni L'annuncio sui suoi profili social… - lovegoriferita : Ma poi immaginate tenere Alf0nso S1gnorini, l’elfo peladone non vedere più la Alessia Marcuzzi una vera conduttrice...... - iltelenews : Alessia #Marcuzzi lascia #Mediaset -