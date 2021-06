Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni: l’annuncio su Instagram (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che su Instagram ha voluto spiegare ai suoi numerosissimi fan una decisione che certamente non è stata presa a cuor leggero. Con un comunicato ufficiale la presentatrice amatissima dal pubblico ha fatto sapere di voler lasciare l’azienda che l’ha ospitata per tantissimi anni e che le ha regalato grandi soddisfazioni professionali. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina, come ha fatto sapere sui suoi profili social. La notizia era già trapelata nelle scorse settimane, come aveva ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 giugno 2021): ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che suha voluto spiegare ai suoi numerosissimi fan una decisione che certamente non è stata presa a cuor leggero. Con un comunicato ufficiale la presentatrice amatissima dal pubblico ha fatto sapere di volerre l’azienda che l’ha ospitata per tantissimie che le ha regalato grandi soddisfazioni professionali. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina, come ha fatto sapere sui suoi profili social. La notizia era già trapelata nelle scorse settimane, come aveva ...

