Alessia Marcuzzi dopo 25 anni lascia Mediaset grandissima sofferenza

(Di mercoledì 30 giugno 2021)25. L’annuncio inaspettato è arrivato oggi sui suoi canali social, da Instagram a Twitter. La conduttrice delle Iene ha voluto spiegare in prima persona i motivi di questo improvviso abbandono alla rete in cui è cresciuta ed è diventata un volto della televisione italiana. «Voglio essere io a dirvelo

, dopo 25 anni di carriera, ha deciso di lasciare Mediaset . La sua fortuna, dopo anni a Telemontecarlo (TMC), prende il volo proprio grazie alla rete ideata da Silvio Berlusconi, in ...Annuncio a sorpresa diche dice addio a Mediaset : con un post sui social la conduttrice romana ha spiegato che non le sono stati proposti programmi in cui senta di potersi riconoscere. A pochi giorni dalla ...A rivelarlo sui social è stata la stessa presentatrice televisiva, che ha svelato di aver posto fine al suo rapporto con la Rete che andava avanti da 25 anni.MILANO (ITALPRESS) – Alessia Marcuzzi lascia Mediaset. Lo ha annunciato la conduttrice, con un post pubblicato su Instagram. “Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in manie ...