Aldo Montano | papà bis da quattro mesi | parla senza rimpianti delle sue ex famose

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In pedana come nelle relazioni amorose, Aldo Montano è sempre andato all’attacco. A volte in maniera avventata, ma sempre senza risparmiarsi. E così, a 42 anni, con una moglie molto più giovane e due figli, l’ex schermidore oro olimpico ad Atene 2004 oggi può guardarsi indietro e ricordare senza rimpianti gli amori passati.