Aldo Montano al veleno contro le sua ex fidanzata Antonella Mosetti “Con lei non ho …”

(Di mercoledì 30 giugno 2021)è il noto schermidore italiano ed anche vincitore della medaglia d’oro individuale ai giochi olimpici di Atene nel 2004. Riguardo la sua vita professionale sappiamo tanto, così come in realtà anche della sua vita privata. In passato ha avuto diverse relazioni molto importanti con alcune donne del mondo dello spettacolo. Da alcuni anni invece è sposato con Olga Platini una donna russa di 24 anni. Tra i due c’è una differenza di età non indifferente, visto cheha appena compiuto 42 anni. I due sono diventati genitori di una bambina di nome Olimpia che ha 4 anni e lo scorso 27 Marzo è nato il piccolo ...

In pedana come nelle relazioni amorose,è sempre andato all'attacco. A volte in maniera avventata, ma sempre senza risparmiarsi. E così, a 42 anni, con una moglie molto più giovane e due figli, l'ex schermidore oro olimpico ad ...Dopo il chiacchieratissimo periodo gossipparo di qualche anno fa,è tornato a ricordare le love story con Antonella Mosetti ed Emanuela Arcuriè oggi felicemente sposato con Olga Plachina, dalla quale ha avuto due figli, Mario e Olympia. ...Aldo Montano è il noto schermidore italiano ed anche vincitore della medaglia d'oro individuale ai giochi olimpici di Atene nel 2004. Riguardo la sua vita professionale sappiamo tanto, così come in re ...Nuovo amore per Daniele Scardina dopo la fine della love story con Diletta Leotta: per il pugile arriva una nota modella: la Buccino ...