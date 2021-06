Alba Parietti | “Ho 60 anni | mai nascosta l’età Mi ronzano intorno molti giovani ma anche vecchi marpioni”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Dico di avere 60da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de La vacinada con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la veccia muchacha immunizada“. Parole diche il prossimo 2 luglio taglierà il nastro dei sessanta e si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi. Il suggerimento che dà la bellissima? “Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne,se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto”. Non cerca una ...

"Farò Tale e Quale Show proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa", ha detto, intervistata in occasione dei suoi primi sessant'anni. La showgirl, che nel fantasticare sulla propria partecipazione si è augurata di poter imitare diversi uomini ("Mi sento molto ...Cifra tonda per, che compie 60 anni e il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini le dedica la copertina. La, come già anticipato sui giornali, farà Tale quale show su Rai1 nella prossima ...La showgirl è la prima concorrente ufficiale dello show Rai. Che, in vista della ripartenza autunnale, avrebbe assoldato anche Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Ciro dei The Jackal, Federica Nargi ...La stessa Alba Parietti ha confermato a "Chi" la propria partecipazione a Tale e Quale Show 2021: le novità sulla showgirl neo 60enne ...