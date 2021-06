Aiuti allo sport: in arrivo il pagamento dei bonus per collaboratori sportivi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il comparto sportivo è stato ed è tuttora uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19. Per questo motivo, sin dall’inizio della pandemia con il Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020) sono stati previsti Aiuti allo sport, misure in favore di collaboratori, società ed associazioni sportive. Da ultimo, il Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) entrato in vigore il 26 maggio scorso, ha riconosciuto un’ulteriore tranche del bonus collaboratori sportivi, oltre ad estendere il credito d’imposta per gli ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il compartoivo è stato ed è tuttora uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19. Per questo motivo, sin dall’inizio della pandemia con il Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020) sono stati previsti, misure in favore di, società ed associazioniive. Da ultimo, il Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) entrato in vigore il 26 maggio scorso, ha riconosciuto un’ulteriore tranche delivi, oltre ad estendere il credito d’imposta per gli ...

egos23 : Gente che ha chiesto gli aiuti allo stato pur non avendo bisogno “ma lo danno a tutti perché non prenderlo” tra bar… - _gmotta65 : @proterviapiddin @dantegiumanini @silviaaaaa28 @roma_paoletta @billa_silvia2 @PokerGatti @GioSca63 @giorgio89junk… - CaleEuropaEdic : Scopri come l'#UE eroga aiuti umanitari e allo sviluppo in tutto il mondo e promuove #diritti fondamentali come que… - Antomore62 : @Jack_Walen Pensate voi a non chiedere gli aiuti di stato sennò da mo che eravate falliti voi e quella ditta che ch… - OfficialRiko_ : Ovvero quello che andrebbe fatto, invece di evadere il fisco e piangere soldi ottenendo indebitamente aiuti allo… -