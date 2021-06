Agricoltura | Cia Campania al ministro | Fisco | coltivatori diretti discriminati

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il presidente di Ciae del Centro assistenza fiscale di Cia-Agricoltori italiani Alessandro Mastrocinque lancia un appello alla politica e al ministero dell’Economia e delle Finanze per colmare un vuoto normativo che penalizza gravemente i. Il presidente trae spunto dalla recente circolare pubblicata da Agenzia delle Entrate in cui si conferma che “non sono deducibili i contributi previdenziali versati all’Inps dai titolari di impresa familiare diin favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa”. “L’impossibilità della deduzione è dovuta ad ...

Advertising

Cia_Bxl : RT @fieragricola: Dino Scanavino, Presidente @Cia_Agricoltura L’agricoltura è l’elemento che sostanzia ogni progetto di transizione ecologi… - FerroniFranco : Iniziata la seconda parte del convegno di #cambiamoagricoltura dedicato agli #ecoschemi con la parola ai giovani ag… - Cia_Agricoltura : RT @fieragricola: Dino Scanavino, Presidente @Cia_Agricoltura L’agricoltura è l’elemento che sostanzia ogni progetto di transizione ecologi… - Cia_Agricoltura : RT @fieragricola: Dino Scanavino, Presidente @Cia_Agricoltura -Se riduciamo pesantemente il livello della burocrazia che affligge la #PAC… - fieragricola : Dino Scanavino, Presidente @Cia_Agricoltura L’agricoltura è l’elemento che sostanzia ogni progetto di transizione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Cia

Di seguito il comunicato congiunto: Le organizzazioni agricoleAgricoltori Italiani Puglia, Confagricoltura Puglia e Copagri Puglia, nell'esprimere cordoglio ... e non solo sull'che non ..."Nei giorni scorsi laregionale ha avuto un incontro con la conferenza dei capigruppo. - ... Purtroppo sono passati i giorni e i danni insono aumentati". Intanto aumentano, ...Il presidente di Cia Campania e del Centro assistenza fiscale di Cia-Agricoltori italiani Alessandro Mastrocinque lancia un appello alla politica e al ministero dell’Economia e delle Finanze per colma ...Roma, 30 giu. (Labitalia) - "Non sono deducibili i contributi previdenziali versati all'Inps dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei coll ...