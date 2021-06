Agente Speciale 117 | con Jean Dujardin arriva la spia più stupida del mondo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In questa estate di lentissima ripartenza post-Codiv dei cinema, può succedere che un distributore, I Wonder Pictures, decida di scommettere su di un vecchio ciclo parodistico spionistico francese, portando in sala la trilogia dell’117: il primo episodio,117 Al Servizio Della Repubblica – Missione Cairo, del 2006, uscirà il primo luglio, il 29 sarà poi la volta del secondo episodio del 2009, Missione Rio, in attesa del lancio a settembre di Allarme Rosso In Africa Nera, un progetto tutto nuovo che costituirà anche il film di chiusura di Cannes 2021. Il personaggio ...