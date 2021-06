Ag. di Hakimi e Lautaro: "Chi lascia l'Inter è sempre triste. Lautaro ha ancora 2 anni di contratto" (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'agente dei due giocatori dell'Inter ha fatto il punto sul loro futuro dopo il faccia a faccia con i nerazzurri di ieri. Leggi su 90min (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'agente dei due giocatori dell'ha fatto il punto sul loro futuro dopo il faccia a faccia con i nerazzurri di ieri.

Advertising

FBiasin : Il sciur #Camano, agente di #Hakimi e #Lautaro, fuori dalla sede dell'#Inter. '#Hakimi? È sempre triste andare vi… - FcInterNewsit : Camaño a FcIN: 'Lautaro è felice di stare qui. Hakimi triste? Chi va via dall'Inter lo è sempre' - DiMarzio : #Inter, #Camaño in sede. Le dichiarazioni su #Hakimi e Lautaro #Martinez - Guez9296 : RT @marifcinter: Ag #Hakimi: “Quando uno lascia l’Inter è sempre triste. #Psg? Stiamo parlando. #Lautaro? Ha 2 anni di contratto ed è felic… - CalcioPillole : Ceduto ormai #Hakimi, l'#Inter non vorrebbe perdere altri pezzi pregiati. Si punta a far cassa con i giovani e si r… -