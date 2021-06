Afghanistan | rietrato l' ultimo soldato | conclusa ufficialmente la missione italiana

(Di mercoledì 30 giugno 2021) « Nella serata di ieri si èlain. Con il rientro dell’uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo...

"Nella serata di ieri si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Con il rientro dell'ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo log ...« Nella serata di ieri si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan . Con il rientro dell’ultimo uomo del contingente italiano, è ...