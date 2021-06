Afghanistan | fine della missione italiana Cosa resta?

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo vent’anni dall’avvio dell’impegno, si è ufficialmente conclusa ieri lain. L’ultimo manipolo di militari ha fatto rientro in serata presso l’aeroporto militare di Pisa, guidato dal generale Beniamino Vergori, comandante del contingente che è stato, fino a poco fa, responsabile ad Herat del settore ovestNato Resolute Support. È stato uno degli impegni più rilevanti per la DifesadallaSeconda guerra mondiale, con l’impiego di oltre 50mila militari, lo sviluppo di tecniche operative, il ...

E' il commento del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che ha confermato ladopo un ventennio della missione italiana in, iniziata il 30 ottobre 2001. Sono atterrati nelle scorse ...E ciò mentre la situazione militare si sta deteriorando anche in: la visita a Washington nelsettimana del presidente Ashraf Ghani è stata offuscata dalla pubblicazione di un ...La Germania lascia l'Afghanistan dopo una lunga missione durata circa 20 anni. I militari tedeschi sono attesi in patria oggi."Nella serata di ieri si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Con il rientro dell'ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo log ...