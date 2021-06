Afghanistan, è rientrato l'ultimo soldato. Si è conclusa la missione italiana (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'impegno continuerà sotto altre forme a partire dal rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e al sostegno alle istituzioni repubblicane afghane Leggi su rainews (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'impegno continuerà sotto altre forme a partire dal rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e al sostegno alle istituzioni repubblicane afghane

Advertising

Agenzia_Ansa : Conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. 'Ma l'impegno continua'. Guerini: 'Sia dall'Italia, sia… - repubblica : Afghanistan, rientrato l'ultimo soldato. Si conclude la missione italiana - RaiNews : Il rientro del contingente italiano dall'Afghanistan si è concluso con l'arrivo in Italia del generale di brigata B… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. 'Ma l'impegno continua'. Guerini: 'Sia dall'Italia, sia dalla… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. 'Ma l'impegno continua'. Guerini: 'Sia dall'Italia, sia dalla… -