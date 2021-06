Afghanistan: col ritiro truppe americane rischio guerra civile, lo afferma generale Usa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nelle ultime settimane, quasi un quarto dei distretti afghani è caduto nelle mani dei talebani, che hanno preso slancio dopo che ad aprile il presidente Joe Biden ha annunciato il completo ritiro delle truppe statunitensi, afferma il generale Austin Scott Miller L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nelle ultime settimane, quasi un quarto dei distretti afghani è caduto nelle mani dei talebani, che hanno preso slancio dopo che ad aprile il presidente Joe Biden ha annunciato il completodellestatunitensi,ilAustin Scott Miller L'articolo proviene da Firenze Post.

