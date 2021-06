Afghanistan | addio L' ultimo soldato italiano è tornato a casa

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA 30 giugno 2021. La missione più lunga delle forze armate italiane è finita . Non ci sono più soldati italiani in. Dopo l'impegno sincero di tanti militari e non pochi civili, gli 8.8 ...

YankeeNewtype : Addio Afghanistan - Majakovsk73 : @NewsBattaglie Situazione è complessa. Ma d'altra parte o usi Turchia o mandi contractors, altrimenti addio Afghani… -

Secondo il "Long War Journal" su 398 distretti in, i talebani ora ne controllano 107 mentre il governo ne controlla 92 e 199 rimangono contesi tra i due. Ad Herat _ dove aveva sede il ...: l'ultimo volo operativo per riportare a casa le truppe da Herat è atterrato in Italia nella notte fra lunedì e martedì. La missione più lunga e sanguinosa delle forze armate ...Dopo 19anni e 5 mesi è terminata la missione più lunga delle forze armate italiane. E' costata 8.8 miliardi di euro, 54 morti e 625 feriti. E non ha risolto i problemi. Il governo di Kabul è debole. I ...Nella serata di martedì 29 giugno rientrato l’ultimo gruppo di militari con un volo atterrato all’aeroporto di Pisa. Il ministro della Difesa Guerini: «Il nostro impegno continua» ...