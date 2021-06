Aeroporto di Salerno | Di Palma Enac incontra Borgomeo Gesac e De Luca | in arrivo 39 | 8 milioni

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il presidente designato dell’, Avvocato dello Stato Pierluigi Di, hato oggi il Presidente della Regione Campania Vincenzo Dee il Presidente, societa’ di gestione degli aeroporti di Napoli e, Carlo, a seguito della convenzione firmata il 16 giugno scorso per l’assegnazione, a favore dell’di, di un finanziamento pari a 39,74di euro per la Realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo dell’di ...

Lo riferisce l'Enac in una nota, spiegando che l'incontro e' funzionale a dare seguito alla convenzione firmata lo scorso 16 giugno per l'assegnazione, a favore dell'di, di un ...... societa di gestione degli aeroporti di Napoli e, Carlo Borgomeo, a seguito della convezione firmata il 16 giugno scorso per l'assegnazione, a favore dell'di, di un ...30/06/2021 - Si è tenuto questa mattina a palazzo Santa Lucia un incontro per fare il punto sullo stato di attuazione del progetto di integrazione degli aeroporti di Napoli Capodichino e Salerno Costa ...StampaSi è tenuto in mattinata a palazzo Santa Lucia, sede della Regione, un incontro per fare il punto sullo stato di attuazione del progetto di integrazione degli aeroporti di Napoli Capodichino e S ...