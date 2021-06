Adua Del Vesco: “Ho paura di tornare a casa, temo che mi possa accadere qualcosa. Vivo da mesi con quest’ansia addosso per il caso Ares” (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Ho paura di tornare a casa: Vivo da mesi con quest’ansia addosso a causa di tutto quello che si è scatenato. temo che mi possa accadere qualcosa». Dopo mesi di silenzio, per la prima volta Adua Del Vesco è tornata a parlare dell’Ares Gate e lo ha fatto raccontando la sua verità, con una serie di dettagli intimi e a tratti inquietanti che ha rivelato nel programma del giornalista Gabriele Parpiglia, Il bianco e il nero, in onda in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Hodidacona causa di tutto quello che si è scatenato.che mi». Dopodi silenzio, per la prima voltaDelè tornata a parlare dell’Gate e lo ha fatto raccontando la sua verità, con una serie di dettagli intimi e a tratti inquietanti che ha rivelato nel programma del giornalista Gabriele Parpiglia, Il bianco e il nero, in onda in ...

