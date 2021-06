"Adesso non parli più?": l'ira italiana su Viera. Cosa ha detto (Di mercoledì 30 giugno 2021) I tifosi si prendono una rivincita nei confronti del francese, che aveva definito la Svizzera un "avversario facile" dopo la vittoria degli Azzurri contro gli elvetici Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) I tifosi si prendono una rivincita nei confronti del francese, che aveva definito la Svizzera un "avversario facile" dopo la vittoria degli Azzurri contro gli elvetici

Advertising

Ettore_Rosato : Dice di aver favorito nascita #GovernoDraghi... Io ricordo Conte che cercava voti in Senato, creava “responsabili'… - ilriformista : Stavolta Rocco #Casalino, cui #Grillo attribuisce la svolta accentratrice di #Conte, ha fatto arrabbiare e non poco… - fattoquotidiano : Non se l’aspettava. Per lo meno non così [di @lucadecarolis] - gigi63042185 : @matteosalvinimi non sono OMOFOBO::::: xò adesso si stà esagerando........BraVo MATTEO che ci porti a conoscenza di… - CarloRubio7 : @HuffPostItalia Come? Avete votato in 4 buffoni contati su rousseau coinvolgendo nelle vostre buffonate il resto de… -