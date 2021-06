Addio alla plastica monouso dal 3 luglio: l’Italia però già contesta la direttiva europea (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA – Addio alla plastica monouso. Dal 3 luglio gli italiani dovranno adattarsi ad una nuova direttiva europea Sup che mette al bando le cannucce, i piatti e le posate in plastica monouso. A partire da sabato le uniche plastiche monouso che troverete in commercio saranno quelle rimaste in magazzino (le scorte, per capirci) che, una volta terminate, saranno vietate. L’elenco però (e per fortuna) è più ricco, non si potranno più comprare: bastoncini dei Cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA –. Dal 3gli italiani dovranno adattarsi ad una nuovaSup che mette al bando le cannucce, i piatti e le posate in. A partire da sabato le uniche plasticheche troverete in commercio saranno quelle rimaste in magazzino (le scorte, per capirci) che, una volta terminate, saranno vietate. L’elenco(e per fortuna) è più ricco, non si potranno più comprare: bastoncini dei Cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini dei ...

