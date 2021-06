Achille Lauro e Antonello Venditti: il [VIDEO] del duetto virale sui social (Di mercoledì 30 giugno 2021) Difficilmente sul web troverete qualcosa di più affascinante di un duetto tra Antonello Venditti ed Achille Lauro. Nonostante i due artisti appartengano a due generazioni completamente differenti, negli scorsi giorni hanno avuto l’occasione di sedere al fianco di un pianoforte ed intonare insieme Notte prima degli esami. Il VIDEO dell’incontro è apparso poche ore fa sulla … L'articolo Achille Lauro e Antonello Venditti: il VIDEO del duetto virale sui ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 giugno 2021) Difficilmente sul web troverete qualcosa di più affascinante di untraed. Nonostante i due artisti appartengano a due generazioni completamente differenti, negli scorsi giorni hanno avuto l’occasione di sedere al fianco di un pianoforte ed intonare insieme Notte prima degli esami. Ildell’incontro è apparso poche ore fa sulla … L'articolo: ildelsui ...

Advertising

giugiusc4 : @mallantaner E che ha Achille Lauro ed Orietta nazionale come featuring - 11992e : RT @WillHerondaleJM: Achille Lauro e Boss Doms che, mentre gli altri si ammazzano per non farsi prendere, super scialli con un travestiment… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #AchilleLauro duetta con #Venditti sulle note di Notte Prima Degli Esami. #CelebrityHunted2 - OptiMagazine : #AchilleLauro duetta con #Venditti sulle note di Notte Prima Degli Esami. #CelebrityHunted2 - starkinreallife : se ti dedico Marilu di Achille Lauro sei importante -