Accordo tra governo e sindacati sul blocco dei licenziamenti | Letta | “La concertazione fa sempre fare passi avanti”

ROMA – "La concertazione fa sempre fare passi avanti e aiuta imprese e lavoratori. Ne eravamo convinti, lo auspicavamo fortemente". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, definendo "un buon accordo" quello raggiunto ieri sera tra governo e sindacati sul superamento del blocco dei licenziamenti, che scadeva oggi (30 giugno). Letta esprime dunque soddisfazione per questo importante risultato, affermando che "i sindacati, le imprese e il governo hanno dato un bel segnale al ...

