Accessori per la ristorazione: le misure standardizzate per i professionisti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Standard e unità di misura per il mondo della ristorazione Di recente si è parlato della nuova mensa consegnata alla scuola “De Amicis” di Latina e a tal proposito forse non tutti sanno che dietro il mondo della ristorazione ci sono numerosi standard e unità di misura da rispettare. Questo risulta particolarmente importante per tutti i produttori di contenitori alimentari, dai vassoi ai carrelli portateglie, che vengono utilizzati a scopo professionale per la conservazione dei cibi, i quali vengono generalmente sottoposti ad una serie di operazioni come il trasporto, la processazione e l’esposizione. Per questo motivo è stato creato uno standard europeo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Standard e unità di misura per il mondo dellaDi recente si è parlato della nuova mensa consegnata alla scuola “De Amicis” di Latina e a tal proposito forse non tutti sanno che dietro il mondo dellaci sono numerosi standard e unità di misura da rispettare. Questo risulta particolarmente importante per tutti i produttori di contenitori alimentari, dai vassoi ai carrelli portateglie, che vengono utilizzati a scopo professionale per la conservazione dei cibi, i quali vengono generalmente sottoposti ad una serie di operazioni come il trasporto, la processazione e l’esposizione. Per questo motivo è stato creato uno standard europeo ...

