Abbiamo provato SkinTip, l'app italiana per controllare i nei e fare prevenzione sui tumori della pelle (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un'app per sapere qual è il fototipo della propria pelle e per monitorare i nei, oltre che prenotare visite di prevenzione sui tumori della pelle. L'ha ideata LILT dopo uno studio che ha scoperto alcune false credenze dei giovani intervistati.... Leggi su dday (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un'app per sapere qual è il fototipopropriae per monitorare i nei, oltre che prenotare visite disui. L'ha ideata LILT dopo uno studio che ha scoperto alcune false credenze dei giovani intervistati....

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo provato Parte il cammino dei vignaioli artigiani di Cosenza Perché ormai tutti sappiamo quanto il vino ci faccia ripercorrere le emozioni e le sensazioni che abbiamo provato in quel posto preciso". Tutti concetti di estrema rilevanza, che i Vac perseguiranno ...

GTA 6 esiste? Uscirà? Ma ambientato dove? Tutte le indiscrezioni In che periodo sarà ambientato GTA 6? Al momento non abbiamo notizie certe riguardo al periodo ... che più volte ha provato la sua attendibilità nel campo di Call of Duty e di Battlefield , GTA 6 ...

"Ci abbiamo provato fino all’ultimo" il Resto del Carlino “Bouquet”, il nuovo singolo dei rapper perugini Jhonny Jais & Emme Mash "Questa è la classica canzone che si scrive da sola quando hai vissuto troppe esperienze hai bisogno di buttarle fuori attraverso un fiume di parole" Da ...

Centrodestra, Meloni: “No a partito unico. Identità singoli partiti è un valore” AGI/Vista - “Non sono favorevole a un partito unico, non so come dirlo. L'identità dei partiti di centrodestra è un valore secondo me. Non sarebbe un vantaggio per nessuno un partito unico, tra l'altr ...

