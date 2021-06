A Maratea con ‘Passione Rossa Club Ferrari’ si ‘riaccendono’ i motori del turismo (Di mercoledì 30 giugno 2021) ‘Riaccendere’ i motori dopo quasi un anno e mezzo di pandemia. E aiutare così anche la ripartenza del turismo. E’ quanto è successo lo scorso week end a Maratea in Basilicata, dove, nella location del Grand Hotel Pianeta Maratea, si è tenuto il raduno di ‘Passione Rossa – Club Ferrari’, in assoluto uno dei Club di clienti del marchio di Maranello più grandi al mondo. E sono stati una quarantina i soci del Club che hanno raggiunto la località turistica lucana con i loro bolidi del cavallino rampante, all’ombra della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) ‘Riaccendere’ idopo quasi un anno e mezzo di pandemia. E aiutare così anche la ripartenza del. E’ quanto è successo lo scorso week end ain Basilicata, dove, nella location del Grand Hotel Pianeta, si è tenuto il raduno di, in assoluto uno deidi clienti del marchio di Maranello più grandi al mondo. E sono stati una quarantina i soci delche hanno raggiunto la località turistica lucana con i loro bolidi del cavallino rampante, all’ombra della ...

Ultime Notizie dalla rete : Maratea con A Maratea con 'Passione Rossa Club Ferrari' si 'riaccendono' i motori del turismo E' da un anno che siamo fermi ai box e quindi abbiamo deciso di ripartire con un grande evento di 3 giorni e abbiamo scelto Maratea perché è una location veramente unica, si trova in un posto ...

Torna RockAm con il nuovo brano (e videoclip) ''No non te ne andare'' ... ''sopra l'ombra del falò' come dice il brano ma anche sotto l'ombra di due simboli del sud: il Castello di Roseto Capo Spulico e il Cristo di Maratea. Il titolo è ''No non te ne andare'' , con un ...

A Maratea con 'Passione Rossa Club Ferrari' si 'riaccendono' i motori del turismo Entilocali-online Summit “Sud&Nord”, Deandreis (Srm): Mezzogiorno sia collante tra Europa e mercati emergenti L’hanno denominata la “Cernobbio del Sud”. Con l’intenzione esplicita di fare di Maratea, perla del Mediterraneo, la location di un evento annuale con caratteristiche analoghe al “Forum The European H ...

Impegnato anche un elicottero nelle operazioni di spegnimento I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, dalle ore 20,25 circa di ieri, 29 giugno, sono impegnati in un vasto incendio a Maratea. In via Castello in prossimità del Cristo Redentore, scultura posta s ...

