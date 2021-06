A Bologna “Agorà archeologia” al Museo civico (Di mercoledì 30 giugno 2021) A Bologna “Agorà archeologia” è la proposta culturale che dal 1 luglio il Museo civico offre ai visitatori. Uno spazio polifunzionale per l’incontro e il confronto, come una piazza in cui discutere. Le attività cominciano domani, 1 luglio. Polittico Griffoni: la copia a Palazzo Peponi Perché a Bologna “Agorà archeologia”? L’iniziativa prende spunto dalle Agorà delle Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) A” è la proposta culturale che dal 1 luglio iloffre ai visitatori. Uno spazio polifunzionale per l’incontro e il confronto, come una piazza in cui discutere. Le attività cominciano domani, 1 luglio. Polittico Griffoni: la copia a Palazzo Peponi Perché a”? L’iniziativa prende spunto dalledelle

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Agorà Bologna, il Museo Civico Archeologico apre l'Agorà Archeologia Bologna, 30 giugno 2021 " Una piazza dentro il museo. È la nuova proposta culturale che dal 1 luglio 2021 il Museo Civico Archeologico di Bologna offre ai visitatori con 'Agorà Archeologia. La piazza vicino alla piazza' , un nuovo spazio polifunzionale pensato per l'incontro e il confronto così come avviene nella vicina Piazza ...

