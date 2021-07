50 gradi in Canada. Meteo killer, cambiamento climatico inarrestabile (Di mercoledì 30 giugno 2021) Meteo estremo nord America e CanadaÈ drammatico l’evento Meteo che sta succedendo in quella parte del nostro Pianeta. Il calore fonde l’asfalto, molte migliaia di persone sono state accolte in palestre e strutture sportive per godere del fresco di un impianto di climatizzazione. Quelle interessate da un tal caldo, sono località dove le onde di calore anomalo sono qualcosa di diverso rispetto a ciò che succede da noi, derivano da venti locali, da condizioni Meteo di breve durata. L’anticiclone sta comprimendo l’aria nei bassi strati e l’aria si è surriscaldata come mai avvenuto prima. In nessun luogo del Pianeta è mai ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021)estremo nord America eÈ drammatico l’eventoche sta succedendo in quella parte del nostro Pianeta. Il calore fonde l’asfalto, molte migliaia di persone sono state accolte in palestre e strutture sportive per godere del fresco di un impianto di climatizzazione. Quelle interessate da un tal caldo, sono località dove le onde di calore anomalo sono qualcosa di diverso rispetto a ciò che succede da noi, derivano da venti locali, da condizionidi breve durata. L’anticiclone sta comprimendo l’aria nei bassi strati e l’aria si è surriscaldata come mai avvenuto prima. In nessun luogo del Pianeta è mai ...

GassmanGassmann : Per il terzo giorno consecutivo, in Canada si registra la temperatura più elevata di sempre: 49,6 gradi centigradi.… - Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pac… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Canada, dopo i 50 gradi, ora la cittadina di Lytton brucia per davvero. Popolazione evacuata. Sindaco: “Città in fiamm… - Canio44536762 : RT @dukana2: #Canada, dopo i 50 gradi, ora la cittadina di #Lytton brucia per davvero. Popolazione evacuata. Sindaco: 'Città in fiamme'??è… -