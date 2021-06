33 nuove ambulanze per Ares 118: obiettivo 100% mezzi pubblici (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Trentatré nuove ambulanze sono da oggi in servizio per l’Ares 118. Ma l’obiettivo della Regione Lazio è quello di reinternalizzare tutto il servizio di emergenza con l’arrivo complessivo di 117 tra ambulanze e auto mediche. Questo, in sintesi, quanto presentato oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nella sede dell’Ares 118 a Roma. “Quella di oggi- ha commentato D’Amato- è una giornata storica. Queste 33 nuove ambulanze rappresentano non solo il rinnovo del parco ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Trentatrésono da oggi in servizio per l’118. Ma l’della Regione Lazio è quello di reinternalizzare tutto il servizio di emergenza con l’arrivo complessivo di 117 trae auto mediche. Questo, in sintesi, quanto presentato oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nella sede dell’118 a Roma. “Quella di oggi- ha commentato D’Amato- è una giornata storica. Queste 33rappresentano non solo il rinnovo del parco ...

