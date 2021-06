30 giugno 2002, il Brasile è campione del mondo grazie a Ronaldo (VIDEO) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con una doppietta di Ronaldo, il Fenomeno, il Brasile diventa cinque volte campione del mondo. 2-0 alla Germania e Coppa al cielo. Era il 30 giugno 2002 e lo stadio Yokohama si tingeva di verdeoro... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con una doppietta di, il Fenomeno, ildiventa cinque voltedel. 2-0 alla Germania e Coppa al cielo. Era il 30e lo stadio Yokohama si tingeva di verdeoro...

Advertising

Agente_Lisa : Ieri a Milano sono stati deposti dei fiori #pernondimenticare Paolo Scrofani, dirigente del commissariato di Porta… - Cleopatra__2002 : RT @Paola39026704: 'Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti il dolore' ??Bob Marley ?????? #15 giugno - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 30 Giugno 2002 ? La sonda Cassini/Huygens entra nell'orbita di Saturno - sghezziofficial : RT @SPress24: ACCADDE OGGI : 30 giugno 2002 il Brasile vince per la quinta volta il titolo Mondiale ?? #sportpress24 #brasile @CBF_Futebol… - SPress24 : ACCADDE OGGI : 30 giugno 2002 il Brasile vince per la quinta volta il titolo Mondiale ?? #sportpress24 #brasile… -

Ultime Notizie dalla rete : giugno 2002 ASIA/INDIA - Nomina del Vescovo di Tiruchirapalli Città del Vaticano (Agenzia Fides) " Il Santo Padre Francesco il 29 giugno 2021 ha nominato Vescovo della diocesi di Tiruchirapalli (India) il rev. Savarimuthu ...l'Institut Catholique de Paris (2002). ...

Brasile campione del mondo per la quinta volta - 30 giugno 2002 30 giugno 2002, Brasile e Germania si giocano la coppa del Mondo a Yokohama. I verdeoro arrivano al successo grazie alla doppietta di Ronaldo Il 30 giugno 2002 Brasile e Germania si affrontano nella ...

Un giugno molto caldo, ma anche parecchio temporalesco Ticinonline ASIA/INDIA - Nomina del Vescovo di Tiruchirapalli Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo Padre Francesco il 29 giugno 2021 ha nominato Vescovo della diocesi di Tiruchirapalli (India) il rev. Savarimuthu Arokiaraj, del clero della medesima dioc ...

M5S, il dilemma del Garante Il Movimento 5 Stelle è ormai a un passo da una crisi di nervi. Al centro del contendere c'è il ruolo del garante nel nuovo statuto in via di allestimento. Da una parte c’è Beppe Grillo, che vuole con ...

Città del Vaticano (Agenzia Fides) " Il Santo Padre Francesco il 292021 ha nominato Vescovo della diocesi di Tiruchirapalli (India) il rev. Savarimuthu ...l'Institut Catholique de Paris (). ...30, Brasile e Germania si giocano la coppa del Mondo a Yokohama. I verdeoro arrivano al successo grazie alla doppietta di Ronaldo Il 30Brasile e Germania si affrontano nella ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo Padre Francesco il 29 giugno 2021 ha nominato Vescovo della diocesi di Tiruchirapalli (India) il rev. Savarimuthu Arokiaraj, del clero della medesima dioc ...Il Movimento 5 Stelle è ormai a un passo da una crisi di nervi. Al centro del contendere c'è il ruolo del garante nel nuovo statuto in via di allestimento. Da una parte c’è Beppe Grillo, che vuole con ...