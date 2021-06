Zlatan Ibrahimovic, i tuffi del campione svedese dallo yacht preoccupano i tifosi del Milan: “Attento al ginocchio” – Video (Di martedì 29 giugno 2021) Da giorni Zlatan Ibrahimovic condivide sui social su ciò che fa durante la vacanza. A preoccupare i tifosi del Milan è stata una serie di tuffi fatta da una discreta altezza da uno yacht: “Attento al ginocchio”, hanno scritto i suoi sostenitori. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Da giornicondivide sui social su ciò che fa durante la vacanza. A preoccupare idelè stata una serie difatta da una discreta altezza da uno: “al”, hanno scritto i suoi sostenitori.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

sportli26181512 : Ibrahimovic e quella stabilità trovata nella Milano rossonera: È una proporzione perfetta quella che associa Zlatan… - MenniDead : RT @ElTrattore: @ildpaa @DiMarzio Beh, quest'anno ha messo in saccoccia zlatan ibrahimovic agli ottavi di coppa Italia - DanielsH796 : RT @ElTrattore: @ildpaa @DiMarzio Beh, quest'anno ha messo in saccoccia zlatan ibrahimovic agli ottavi di coppa Italia - Gabry_26 : RT @ElTrattore: @ildpaa @DiMarzio Beh, quest'anno ha messo in saccoccia zlatan ibrahimovic agli ottavi di coppa Italia - ElTrattore : @ildpaa @DiMarzio Beh, quest'anno ha messo in saccoccia zlatan ibrahimovic agli ottavi di coppa Italia -