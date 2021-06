YouTube TV lancia il 4K e i download offline e il prezzo non è di certo basso (Di martedì 29 giugno 2021) YouTube TV ha rivelato maggiori dettagli su due nuove funzionalità: riproduzione 4K e download offline. A quanto pare, il servizio li raggrupperà insieme in un nuovo pacchetto aggiuntivo chiamato "4K Plus". Non si otterrà l'uno senza l'altro. 4K Plus è disponibile a partire da oggi e costerà $19,99 in più al mese oltre all'abbonamento standard a YouTube TV di $64,99. Sembra costoso, ma almeno i clienti riceveranno una prova gratuita di un mese e se vi iscrivete in ??anticipo, 4K Plus sarà scontato a $9,99 ogni mese per il primo anno. È più facile da "digerire" rispetto a $20, ma alla fine sarete trasferiti al ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021)TV ha rivelato maggiori dettagli su due nuove funzionalità: riproduzione 4K e. A quanto pare, il servizio li raggrupperà insieme in un nuovo pacchetto aggiuntivo chiamato "4K Plus". Non si otterrà l'uno senza l'altro. 4K Plus è disponibile a partire da oggi e costerà $19,99 in più al mese oltre all'abbonamento standard aTV di $64,99. Sembra costoso, ma almeno i clienti riceveranno una prova gratuita di un mese e se vi iscrivete in ??anticipo, 4K Plus sarà scontato a $9,99 ogni mese per il primo anno. È più facile da "digerire" rispetto a $20, ma alla fine sarete trasferiti al ...

