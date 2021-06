Advertising

ilpodsport : #Calciomercato Xhaka apre alla Roma: 'Tutti sanno cosa rappresenta questo club' #ilpodsport - salvione : Xhaka apre alla Roma: 'Tutti sanno cosa rappresenta questo club' - sportli26181512 : #Xhaka apre alla #Roma: 'Tutti sanno cosa rappresenta questo club': Così il centrocampista svizzero di proprietà de… - Datafriedkin : RT @corgiallorosso: #Xhaka, ecco l’offerta della #Roma e lo svizzero apre: “Tutti sanno cosa rappresentino i giallorossi...” - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: #Xhaka, ecco l’offerta della #Roma e lo svizzero apre: “Tutti sanno cosa rappresentino i giallorossi...” -

Ultime Notizie dalla rete : Xhaka apre

Corriere dello Sport

Roma, ci siamo: Mou bussa, ZanioloRoma, primi squilli di mercato: ok, Florenzi in uscita. Mourinho: 'Fondamentale il supporto della dirigenza' 'Mi sento legato all'Italia perché, come ...Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista Granit, fresco di successo ai rigori con la sua Svizzera contro i campioni del mondo in carica della Francia,ad un futuro in Serie A . Poi, ...L’ora ‘x’ si sta avvicinando: tra una manciata di giorni Josè Mourinho comincerà la sua avventura nella Roma dei Friedkin.Bucarest, 29 giu. - (Adnkronos) - "Ho imparato l'inglese, perché non imparare anche l'italiano... a Roma ci sono ottime scuole". Così il centrocampista della Svizzera e dell'Arsenal Granit Xhaka, obie ...