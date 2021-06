Windows 11 | rivoluzione ARM | un nuovo linguaggio ibrido per le app e Office 11 nativo

(Di martedì 29 giugno 2021) L'arrivo di11 ha portato anche ad una accelerazione sul fronte ARM: Apple non può scappare. Arrivanoma soprattutto unmodoper programmare le app, che usa codice ARM dove serve e codice x64 per componenti aggiuntivi e funzioni secondarie...

... l'arte è." Claudio Pieroni pone l'attenzione sull'essenzialità del tramandare le ... Ha maturato esperienze con sistemi hardware e software, in particolare con i sistemi operativie ...Il nuovo Menu Start di11 è piazzato al centro della taskbar; non unadrastica come quella delle live tiles di8, ma un cambiamento più soft. Una delle fondamenta del ...L'arrivo di Windows 11 ha portato anche ad una accelerazione sul fronte ARM: Apple non può scappare. Arrivano Office nativo ma soprattutto un nuovo modo ibrido per programmare le app, che usa codice A ...Dopo la presentazione ufficiale nell'evento del 25 Giugno, Microsoft ha svelato le ultime novità del sistema operativo Windows 11.