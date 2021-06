Windows 11 | dietrofront sulle CPU compatibili? | Punto Informatico

(Di martedì 29 giugno 2021) Non è da escludere il supporto a processori in un primo momento esclusi: Microsoft pronta a rivedere i requisiti minimi richiesti da11?11:CPU. Read MoreL'articolo11:CPUproviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Windows dietrofront

Punto Informatico

Non è da escludere il supporto a processori in un primo momento esclusi: Microsoft pronta a rivedere i requisiti minimi richiesti da...Ildi Microsoft dopo la scelta di eliminarlo nel 2017: ora il programma sarà disponibile ... Nell'ambito di un più ampio aggiornamento di10, l'azienda di Redmond scelse di tagliare ...Non è da escludere il supporto a processori in un primo momento esclusi: Microsoft pronta a rivedere i requisiti minimi richiesti da Windows 11?Anni fa il debutto di un nuovo sistema operativo non era previsto: solo il tempo darà ragione o torto al ripensamento di Microsoft.