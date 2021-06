Wimbledon, applausi per la ricercatrice del vaccino Astrazeneca | video (Di martedì 29 giugno 2021) É stato un momento molto emozionante quello che ha coinvolto ieri la ricercatrice di Oxford, Sarah Girlbert: prima del match Djokovic-Draper a Wimbledon tutti i presenti si sono sono alzati in piedi stringendosi in un caloroso applauso per ringraziarla del suo enorme contributo. Il filmato mostra la Gilbert visivamente sorpresa ed emozionata. La ricercatrice ha lavorato nel team di sviluppo del vaccino anti-Covid Astrazeneca. Guarda tutti i video Maxi focolaio a Maiorca: 850 ragazzi positivi video É salito ad oltre 850 il numero dei ragazzi spagnoli risultati ... Leggi su panorama (Di martedì 29 giugno 2021) É stato un momento molto emozionante quello che ha coinvolto ieri ladi Oxford, Sarah Girlbert: prima del match Djokovic-Draper atutti i presenti si sono sono alzati in piedi stringendosi in un caloroso applauso per ringraziarla del suo enorme contributo. Il filmato mostra la Gilbert visivamente sorpresa ed emozionata. Laha lavorato nel team di sviluppo delanti-Covid. Guarda tutti iMaxi focolaio a Maiorca: 850 ragazzi positiviÉ salito ad oltre 850 il numero dei ragazzi spagnoli risultati ...

Advertising

infoitsport : Wimbledon 2021, applausi per medici e scienziati in prima linea contro il Covid-19 - Luca8593 : @emmevilla @Il_Vitruviano segnalo che oggi a wimbledon, standing ovation di tutto lo stadio del tennis per la ricer… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Quanto sono felice per la vittoria di #Seppi.37 anni.Highlander. Ha giocato benissimo,alcuni vincenti spettacolari.L'erba… - Ilsuperbo89 : Quanto sono felice per la vittoria di #Seppi.37 anni.Highlander. Ha giocato benissimo,alcuni vincenti spettacolari.… - sportface2016 : #Wimbledon, applausi per medici e scienziati in prima linea contro il #Covid19 -