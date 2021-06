Wimbledon 2021, troppo Hurkacz per Musetti: il polacco elimina l’azzurro in tre set (Di martedì 29 giugno 2021) Lorenzo Musetti lotta, ma è costretto ad arrendersi in tre set 4-6 6-7(5) 1-6 al polacco Hubert Hurkacz nel match valevole per il primo turno del torneo di Wimbledon 2021. l’azzurro fa quel che può tenendo botta per due parziali, ma alla lunga il suo avversario riesce ad avere la meglio. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL MONTEPREMI DI Wimbledon 2021 IL TABELLONE La cronaca – Fin dalle prime battute del match appare evidente la necessità di entrare nello scambio per Musetti, chiamato a rispondere alla potenza di Hurkacz. ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Lorenzolotta, ma è costretto ad arrendersi in tre set 4-6 6-7(5) 1-6 alHubertnel match valevole per il primo turno del torneo difa quel che può tenendo botta per due parziali, ma alla lunga il suo avversario riesce ad avere la meglio. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL MONTEPREMI DIIL TABELLONE La cronaca – Fin dalle prime battute del match appare evidente la necessità di entrare nello scambio per, chiamato a rispondere alla potenza di. ...

Advertising

Eurosport_IT : Niente da fare per Musetti: l'azzurro viene eliminato al 1° turno ???????? #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Musetti - Eurosport_IT : FUORI MUSETTI! ?? Debutto amaro per il giovane azzurro a Wimbledon: Hubert Hurkacz vince in 3 set! ?????? Il report:… - sportface2016 : #Wimbledon 2021, troppo #Hurkacz per #Musetti: il polacco elimina l'azzurro in tre set - TiebreaktennisI : Wimbledon 2021, day 2: Federer rischia, poi si ritira Mannarino - SkySport : ?? WIMBLEDON ?? Barty ha battuto Suarez Navarro in tre set (6-1, 6-7, 6-1) ?? I risultati di oggi in diretta ?… -