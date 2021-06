WhatsApp: falso messaggio truffa per scaricare il Green Pass, l’allarme della Polizia Postale (Di martedì 29 giugno 2021) Il tentativo di raggiro legato al certificato verde Covid-19: “Numerosi utenti stanno ricevendo di un falso messaggio: non inserire mai i propri dati personali, soprattutto quelli bancari” La Polizia Postale ha lanciato un allarme per la diffusione di un messaggio WhatsApp che invita a scaricare il “Green Pass” chiedendo però, per poterlo fare, di inserire i propri dati bancari. “Cliccando sul link – mette in guardia la Polizia – l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale” e quindi viene ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Il tentativo di raggiro legato al certificato verde Covid-19: “Numerosi utenti stanno ricevendo di un: non inserire mai i propri dati personali, soprattutto quelli bancari” Laha lanciato un allarme per la diffusione di unche invita ail “” chiedendo però, per poterlo fare, di inserire i propri dati bancari. “Cliccando sul link – mette in guardia la– l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale” e quindi viene ...

