Volare in jet privato | Ibiza | Nizza e Oblia tra le destinazioni più ambite dell’estate

Leggi su cityroma

(Di martedì 29 giugno 2021) L’estate 2021 rappresenta un punto di svolta per il turismo europeo, grazie al successo del piano vaccinale e all’apertura nei confronti dei viaggi nazionali e internazionali. L’introduzione del green pass renderà gli spostamenti in Europa più sicuri e semplici, con l’attesa da parte degli operatori di settore di un vero e proprio boom di prenotazioni, sia per i soggiorni nel nostro Paese sia per le vacanze negli altri Stati UE. Tra lepiùsi posizionano anche quest’anno le località di mare, tra cui Olbia in Italia, a conferma del grande appeal della Sardegna, mentre all’estero sono molto richiestee ...