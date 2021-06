Vivo V21 5G: annunciato ufficialmente | Prezzo (Di martedì 29 giugno 2021) La serie V di Vivo arriva in Europa dopo aver raggiunto una grande popolarità sui mercati globali: si distingue per la fotocamera selfie da 44 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine Vivo presenta un nuovo smartphone pronto a stupire gli utenti europei: il V21 5G. La serie V di Vivo si distingue per suo inconfondibile stile e le più recenti innovazioni tecnologiche, come l’esclusiva fotocamera frontale per selfie da 44 Megapixel, supportata da un esclusivo sistema OIS di stabilizzazione ottica dell’immagine. Tutto questo è stato reso possibile dall’integrazione di algoritmi intelligenti per consentire agli utenti di scattare ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 giugno 2021) La serie V diarriva in Europa dopo aver raggiunto una grande popolarità sui mercati globali: si distingue per la fotocamera selfie da 44 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immaginepresenta un nuovo smartphone pronto a stupire gli utenti europei: il V21 5G. La serie V disi distingue per suo inconfondibile stile e le più recenti innovazioni tecnologiche, come l’esclusiva fotocamera frontale per selfie da 44 Megapixel, supportata da un esclusivo sistema OIS di stabilizzazione ottica dell’immagine. Tutto questo è stato reso possibile dall’integrazione di algoritmi intelligenti per consentire agli utenti di scattare ...

vivo V21 5G: la selfie cam come non l'avete mai vista arriva in Italia

