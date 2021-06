Visita all’atelier di Paolo Ristonchi | tra i fondatori dell’Arco di Rab | una delle prime gallerie d’arte no profit a Roma

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 giugno 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Grazie alla ospitale cortesia di Donatella Landi ho potutore l’atelier diche ha mostrato al piccolo gruppo ditori le molte opere ivi sistemate. Conversando è aumentata in me la curiosità intorno alla sua ricerca: famoso professore dell’Accademia di Firenze, fu anche Maestro, all’Accademia di, della sua giovane moglie, di origine napoletana, che frequentava quegli studi, a cui trasferì la passione per la ricerca nell’ambito artistico, che ella accolse con molto interesse, diventando un’artista nota, oltre che un’insegnante ...