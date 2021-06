Violenze sui carcerati: 52 misure cautelari a Santa Maria Capua Vetere (Di martedì 29 giugno 2021) Violenze e torture pluriaggravate ai danni dei carcerati: sono queste le accuse che pendono sul capo di 41 agenti penitenziari. Al momento sono 52 le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari. Le Violenze sarebbero avvenute nel carcere in conseguenza della rivolta scoppiata il 6 aprile 2020 a seguito della notizia di un caso di positività tra i detenuti. Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere vennero inviati da Napoli contingenti dei reparti speciali della Penitenziaria. Le Violenze Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021)e torture pluriaggravate ai danni dei: sono queste le accuse che pendono sul capo di 41 agenti penitenziari. Al momento sono 52 leemesse dal giudice per le indagini preliminari. Lesarebbero avvenute nel carcere in conseguenza della rivolta scoppiata il 6 aprile 2020 a seguito della notizia di un caso di positività tra i detenuti. Nel carcere divennero inviati da Napoli contingenti dei reparti speciali della Penitenziaria. LeLe ...

