Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere | le immagini dei detenuti pestati dagli agenti – Il video

(Di martedì 29 giugno 2021)con le mani dietro la nuca, fatti inginocchiare, e con il volto rivolto verso il muro. Sono queste le prime immagine dei– ottenuti in esclusiva dal quotidiano Domani – che confermano i pestaggi avvenuti nelFrancesco Uccella di, nella provincia di Caserta, il 6 aprile 2020. La spedizione punitiva vedepenitenziari colpirementre si trovano a terra, inermi e indifesi. Manganellate alle gambe, testate con i caschi. Ivengono poi fatti camminare in un ...

'Mi hanno ucciso di mazzate, dal primo piano al seminterrato sono sceso con calci, pugni e manganellate. I poliziotti penitenziari hanno commesso un grande errore, non è così che si danno i segnali' . ...In ginocchio con le mani dietro la testa e la faccia rivolta al muro. Poi le manganellate e i calci, anche ad un uomo in carrozzella. Sono le umiliazioni e le violenze impresse nei video del carcere d ...(LaPresse) - Emerge un video choc delle telecamere di sorveglianza, diffuso integralmente dal quotidiano 'Domani', sui pestaggi degli agenti di polizia ...